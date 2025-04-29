Никитин и Швыков организовали для юных дзюдоистов экскурсию в «Рубеж обороны»

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Александр Никитин и генеральный директор завода «Мехмаш», депутат Тульской городской Думы Александр Швыков организовали экскурсию для юных дзюдоистов Спортивного Клуба «Дзюдо Тула» в военно-патриотический парк «Рубеж обороны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии