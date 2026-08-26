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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов про отстранение России: «Европейские и североамериканские команды движутся вперед, обмениваются опытом. Нам надо играть на международной арене»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов  заявил, что молодым российским хоккеистам важно выступать на международных турнирах, чтобы развиваться.

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