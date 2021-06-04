Мировое обозрение

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Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

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