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Китай

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В Казахстане уровень удовлетворенности жизнью составил 70 проц. -- ВБ

Астана, 1 февраля /Синьхуа/ -- Согласно последним результатам исследования Всемирного банка "Слушая Казахстан" /ежемесячный опрос населения с особым упором на изменения в благополучии населения и общественное мнение/, уровень удовлетворенности жизнью в стране остается неизменным с начала проведения исследования в 2021 году -- в среднем на уровне 70 проц.

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