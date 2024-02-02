В Казахстане уровень удовлетворенности жизнью составил 70 проц. -- ВБ

Астана, 1 февраля /Синьхуа/ -- Согласно последним результатам исследования Всемирного банка "Слушая Казахстан" /ежемесячный опрос населения с особым упором на изменения в благополучии населения и общественное мнение/, уровень удовлетворенности жизнью в стране остается неизменным с начала проведения исследования в 2021 году -- в среднем на уровне 70 проц.