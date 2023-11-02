В Пентагоне объяснили, почему они против прекращения огня в секторе Газа

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 2 ноября, заявил, что Пентагон выступает против прекращения огня в секторе Газа, потому что это позволит движению ХАМАС перегруппироваться, – сообщают СМИ.
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