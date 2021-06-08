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Гуляла в центре города и ужаснулась тому, как выглядят молодые девушки

Гуляла в центре города и ужаснулась тому, как выглядят молодые девушки

Морена, давайте поговорим о том, что видно. Я имею в виду о внешнем виде. Я вовсе не призываю женщин выглядеть доступными.

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Лиза Ростовчанка (Лиза)
Как то в о
Лиза Ростовчанка (Лиза)
как то на одном общательном сайте прочла вопрос молодого парня:"почему женщины средних лет выглядят лучше,чем девушки молодые?"
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Сейчас молодым ничего не надо - итак сойдёт.

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