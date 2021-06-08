Гуляла в центре города и ужаснулась тому, как выглядят молодые девушки

Всё о женщинахКрасотаГуляла в центре города и ужаснулась тому, как выглядят молодые девушкиМорена, давайте поговорим о том, что видно. Я имею в виду о внешнем виде. Я вовсе не призываю женщин выглядеть доступными.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛиза Ростовчанка (Лиза)Как то в оЛиза Ростовчанка (Лиза)как то на одном общательном сайте прочла вопрос молодого парня:"почему женщины средних лет выглядят лучше,чем девушки молодые?"anna_n8mailru Надежда АнтошкинаСейчас молодым ничего не надо - итак сойдёт.Комментировать
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