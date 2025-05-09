В Иране подняли вопрос сокращения численности населения

Снижением темпов прироста населения и преобладанием в обществе семей с одним ребенком осудил пятничный имам иранского города Захедан Ходжатолеслам Вальмуслимин Али Акбарпур, 9 мая сообщает информагенство Mehr.
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