«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с ЦСКА с участием Соболева

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА, завершившегося поражением петербуржцев со счетом 1:2, утверждает ««Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА, завершившегося поражением петербуржцев со счетом 1:2, утверждает «СЭ».
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