«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с ЦСКА с участием Соболева

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА, завершившегося поражением петербуржцев со счетом 1:2, утверждает ««Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА, завершившегося поражением петербуржцев со счетом 1:2, утверждает «СЭ».