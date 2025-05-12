Столкновения вспыхнули в столице Ливии, МВД призвало граждан оставаться дома

Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии. Об этом сообщает агентство Libyan News Agency. Отмечается, что МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.
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