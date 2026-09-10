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Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов

Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября назвал попытку организовать покушение на британских дипломатов в России очередной провокацией Киева .

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