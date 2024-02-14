Square Enix улучшит графику Final Fantasy VII Rebirth к релизу Издатель и разработчик Square Enix ...

Square Enix улучшит графику Final Fantasy VII Rebirth к релизуИздатель и разработчик Square Enix заверил, что принял к сведению жалобы пользователей на графику Final Fantasy VII Rebirth и внесёт изменения в японскую ролевую игру в преддверии скорого релиза.
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