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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» ни разу не пробил в 1-м тайме. У «Барселоны» 6 ударов, гол и 58% владения мячом

Команда Диего Симеоне за первую половину матча 18-го тура Ла Лиги не смогла пробить ни разу. Каталонцы нанесли шесть ударов и дважды попали в створ.

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