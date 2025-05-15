На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам в Стамбуле: главные новости СВО за 15 мая

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. На Западе сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле, президент США Трамп заявил, что «ничего не сдвинется с мертвой точки», пока он не встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а Зеленский заявил, что ВС РФ ведут наступление по всем направлениям.