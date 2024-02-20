Жительница Бийска отдала мошенникам 2 млн рублей в надежде разбогатеть

Женщина несколько месяцев инвестировала на некой платформе, но в один момент не смогла вывести вложенные и заработанные деньги В поисках дополнительного заработка 36-летняя жительница Бийска отдала мошенникам больше 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
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