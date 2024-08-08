Разработчик Касселлс: PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее базовой консоли

Предстоящая консоль PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее базовой версии 2020 года. Об этом в подкасте с блогером и инсайдером Moore's Law is Dead рассказал основатель студии Alderon Games Мэтью Касселлс.
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