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Разработчик Касселлс: PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее базовой консоли

Разработчик Касселлс: PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее базовой консоли

Предстоящая консоль PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее базовой версии 2020 года. Об этом в подкасте с блогером и инсайдером Moore's Law is Dead рассказал основатель студии Alderon Games Мэтью Касселлс.

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