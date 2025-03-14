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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин об отмене красной Якимова в матче с «Зенитом»: «Одно из немногих разумных решений ЭСК. По‑футбольному его нельзя было удалять»

Игрок «Факела» был удален за фол на форварде «Зенита» Лусиано Гонду в матче Мир РПЛ (0:2). «Здорово, что отменили красную карточку Якимова.

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