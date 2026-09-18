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Происшествия

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В Санкт-Петербургской академии СК России состоялась встреча курсантов со следователем Следственного комитета Республики Беларусь

В Санкт-Петербургской академии СК России состоялась встреча курсантов со следователем Следственного комитета Республики Беларусь

В Санкт-Петербурге прошла встреча следователя по особо важным делам управления организации расследования киберпреступлений и цифрового развития главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь К.

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