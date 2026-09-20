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SPORT24.ru

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Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче в ноябре

Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче в ноябре

Как стало известно Sport24, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана ведут переговоры о проведении товарищеского матча между национальными сборными в ноябрьскую паузу.

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