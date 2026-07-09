Комары летят на дыхание, клещи ждут в траве: как одеться в лес, чтобы прогулка не закончилась укусами

Прогулка по лесу может обернуться неприятными последствиями из‑за укусов клещей и комаров. Эти насекомые не просто доставляют дискомфорт, но могут быть переносчиками опасных заболевания (болезнь Лайма, клещевой энцефалит, различные вирусы) и вызывать сильнейший зуд.
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