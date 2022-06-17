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План «Б»: Украина была только началом

План «Б»: Украина была только началом

США готовят большую войну с Россией, которая станет планом «Б» после завершения украинского кризиса. Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал о новой опасности со стороны Запада.

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