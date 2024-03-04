Макдэвид сократил отставание в гонке бомбардиров, набрав 1+1 в игре с «Питтсбургом». У него 97 очков против 105 у Кучерова и 101 у Маккиннона

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1). В активе 27-летнего канадца стало 97 (23+74) очков в 57 матчах.
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