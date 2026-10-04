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Loewe меняет правила: 7 деталей, которые определят моду весны 2027

Loewe меняет правила: 7 деталей, которые определят моду весны 2027

Если последние сезоны приучили нас к тихой роскоши, нейтральной палитре и бесконечно правильным жакетам, то весна 2027 предлагает немного нарушить правила.

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