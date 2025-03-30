Нетаньяху потребовал ХАМАС сложить оружие и выселить жителей из сектора Газа

REUTERS/Mahmoud Issa Израиль открыт для переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа при условии ухода с территории анклава палестинского движения ХАМАС и местного населения, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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