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Царьград

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Прокуратура добилась увеличения срока наказания до 15 лет

Прокуратура добилась увеличения срока наказания до 15 лет

Красноярский краевой суд усилил наказание до 15 лет заключения для жителя села Озерное, который после развода убил бывшую жену и ранил ее нового мужа.

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