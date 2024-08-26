Нью-Йорк Ред Буллс – Филадельфия Юнион где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, сыграют Нью-Йорк Ред Буллс и Филадельфия Юнион в рамках МЛС (MLS). Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Ред Булл Арена Харрисон Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.