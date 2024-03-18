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На моду денег не пожалели

На моду денег не пожалели

Как стало известно “Ъ”, спустя почти семь лет после начала расследования до суда дошло уголовное дело в отношении экс-председателя правления Русстройбанка Андрея Струкова и его гражданской супруги, бывшей модели и акционера этого кредитного учреждения Ольги Сорокиной.

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