В Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего дюжину пассажиров

Полицейские поймали на южноуральской трассе нетрезвого водителя автобуса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 28 августа, в 6:40 на 48 километре автодороги «Челябинск – Новосибирск» на территории Красноармейского района сотрудники областного полка ДПС остановили автобус «Мерседес».