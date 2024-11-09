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МИД: Россия и ЦАР отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов

МИД: Россия и ЦАР отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

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