Клуб по интересам “Полезное общение” в ЦКК Сочи 🗓 Каждую среду, 11:00 📍 Абрикосовая, 12 🔞 Ограничение по возрасту 55+ 🔎 Вход свободный 🙂 Интересный Сочи.
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Клуб по интересам “Полезное общение” в ЦКК Сочи 🗓 Каждую среду, 11:00 📍 Абрикосовая, 12 🔞 Ограничение по возрасту 55+ 🔎 Вход свободный 🙂 Интересный Сочи.