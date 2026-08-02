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Российские ФАБы сыпятся на Сумы, город горит после мощных прилетов

Российские ФАБы сыпятся на Сумы, город горит после мощных прилетов ВКС России сегодня утром нанесли массированный удар по Сумам.

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