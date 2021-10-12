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Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на половую систему человека

Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на половую систему человека

Коронавирусная инфекция оказывает влияние на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, но прямое воздействие вируса на клетки половых органов пока изучается, рассказал в разговоре с РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

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