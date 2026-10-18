ДТП произошло сегодня, 18 октября, в 15:00 на улице Яблочкова. 48-летняя женщина-водитель Toyota Allex совершила наезд на пешехода 2014 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
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