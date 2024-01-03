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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о первом турнире после декрета: «Не буду врать, все-таки было очень весело»

Сегодня она проиграла Каролине Плишковой во втором круге в Брисбене – 6:3, 6:7(4), 4:6. Японка провела первый турнир после рождения дочери.

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