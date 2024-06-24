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Дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому, в котором спали люди: Появились кадры последствий атаки по ночному Белгороду

Дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому, в котором спали люди: Появились кадры последствий атаки по ночному Белгороду

По предварительной информации, в результате атаки ВСУ на Белогрод пострадал один мирный житель — женщину с закрытой ЧМТ и переломом правой руки отвезли в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковТакже в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов.

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