Дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому, в котором спали люди: Появились кадры последствий атаки по ночному Белгороду

По предварительной информации, в результате атаки ВСУ на Белогрод пострадал один мирный житель — женщину с закрытой ЧМТ и переломом правой руки отвезли в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковТакже в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов.