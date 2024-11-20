Хуснуллин раскрыл, когда начнут строить самую ожидаемую трассу на юге России

Строительство трассы Джубга — Сочи начнется в конце 2025 года. Об этом сообщил 20 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России», отвечая на вопрос журналистов о планах по строительству дорог на следующий год.
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