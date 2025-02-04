Reuters: США останавливали поставки оружия Киеву, но возобновили их

Новая вашингтонская администрация пересмотрела ряд первоначальных решений.Поставки оружия из США в Украину были приостановлены в последние дни, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева, но возобновились на выходных.
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