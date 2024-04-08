Топ-3 российских аналогов Confluence в 2024 году: плюсы и минусы За два года санкцион...

Топ-3 российских аналогов Confluence в 2024 году: плюсы и минусыЗа два года санкционный прессинг сильно изменил положение дел на российском рынке систем управления знаниями (Knowledge Management System, KMS) и вывел на авансцену отечественные аналоги, способные предложить не только сходную функциональность, но и дополнительные преимущества источник.