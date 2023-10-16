В Белгороде прошли похороны семьи пострадавшего при обстреле журналиста Sputnik

В Белгороде прошли похороны членов семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, среди которых его четырехлетняя дочь, погибших 12 октября в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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