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Петербургский дневник

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Мария Захарова: глава киевской власти всерьез говорит о продаже Америке всех полезных ископаемых Украины

Мария Захарова: глава киевской власти всерьез говорит о продаже Америке всех полезных ископаемых Украины

Дипломат недоумевает, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала готовность Зеленского продать США все полезные ископаемые Украины.

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