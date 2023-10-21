Что сулит восточный гороскоп на неделю с 23 по 29 октября 2023 года Алёна ЮрьеваПодходя к концу октября, мы обратимся к мудрости Востока, чтобы узнать, как провести последнюю неделю месяца максимально успешно и гармонично.