«ЕвроТранс» планирует байбэк и увеличение дивидендов

Вчера, 16 июля, компания «ЕвроТранс» опубликовала видеообращение к инвесторам, в котором уведомила о планируемом обратном выкупе акций по цене 350 рублей за каждую, что существенно превышает текущую рыночную стоимость бумаг, а также объявила о запланированном увеличении дивидендов.