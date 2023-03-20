Бедард забил 70 голов в сезоне. Он первый игрок в WHL с сезона-1995/96, набравший 140 очков в регулярке

Коннор Бедард забросил 70-ю шайбу в сезоне Западной хоккейной лиги. 17-летний нападающий «Реджайны» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата WHL против «Саскатуна» (4:2).
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