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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Зенита» крупнейший бюджет среди спортивных клубов России – 17 млрд рублей. Он может стать больше, если клуб решит увеличить траты (РБК)

По данным РБК, руководство петербургского клуба запланировало на текущий сезон расходы в размере 17 млрд рублей.

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