В Киргизии российские военнослужащие передали спортивный инвентарь школе-гимназии N2 имени Валерия Павловича Чкалова накануне юбилея со дня основания

В Киргизии российские военнослужащие передали спортивный инвентарь школе-гимназии N2 имени Валерия Павловича Чкалова накануне юбилея со дня основания

Военнослужащие поздравили коллектив учебного заведения и школьников с юбилеем, а также пожелали крепкого здоровья, творческих и научных успехов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх