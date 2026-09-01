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Царьград

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Рейс ZF-839 сел в Атырау по техпричине — резервный борт из Москвы в 11:30

Рейс ZF-839 сел в Атырау по техпричине — резервный борт из Москвы в 11:30

Рейс ZF-839, следующий по маршруту Екатеринбург — Анталья, совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине.

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