Армяне пришли в ужас после слов главы МИД Азербайджана: "Армения обречена"

Армения должна принять условия Азербайджана. Без этого, как говорит Джейхун Байрамов, дальнейший диалог невозможенМинистр иностранных дел Азербайджана во время одного из своих брифингов коснулся процесса нормализации отношений с Арменией.
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