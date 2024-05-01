Для некоторых категорий пенсионеров в России выросли пенсии: кто получит больше с 1 мая Евгения КомароваСтанислав Дружинин, общественный деятель, отметил, что с 1 мая, увеличатся пенсионные выплаты для определенных категорий граждан.
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