Для некоторых категорий пенсионеров в России выросли пенсии: кто получит больше с 1 мая Евгения КомароваСтанислав Дружинин, общественный деятель, отметил, что с 1 мая, увеличатся пенсионные выплаты для определенных категорий граждан.