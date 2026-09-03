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Сделка M&A: XTEND и JFB Construction выходят на NYSE

Сделка M&A: XTEND и JFB Construction выходят на NYSE

На мировом рынке слияний и поглощений (M&A) заключена крупная стратегическая сделка: технологическая компания XTEND, специализирующаяся на разработке операционных систем для автономных дронов и искусственного интеллекта, объявила об объединении с JFB Construction.

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