В Ненецком автономном округе сотрудники полиции и ветеран УМВД провели «Урок мужества» для школьников

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеран окружного Управления МВД совместно с сотрудниками полиции провели «Урок мужества» для учащихся пятых классов ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 города Нарьян-Мара с углублённым изучением отдельных предметов».
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