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Крымский мост снова открыт для автомобилей

Крымский мост снова открыт для автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после паузы, длившейся около двух часов. Об этом сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

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